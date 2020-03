Orrore in Calabria: lupo appeso a un cartello stradale nel vibonese

VIBO VALENTIA – Dopo l’episodio verificatosi a Marcellinara un paio di mesi, un altro lupo è stato ucciso e appeso a testa in giù ad un cartello stradale.

È successo lungo la Statale 182 che collega Simbario, paese del Vibonese confinante con Serra San Bruno, a Torre di Ruggiero, centro delle Serre ricadente nella provincia di Catanzaro. Sul posto, dopo la segnalazione di un passante, si sono portati i carabinieri della Stazione di Cardinale che hanno rimosso la carcassa ed avviato le indagini per risalire agli autori del gesto. Il lupo, prima di essere appeso al cartello stradale, è stato ucciso a fucilate. Un altro esemplare morto – sempre a colpi di fucile – era stato ritrovato nei giorni scorsi nel territorio comunale di Brognaturo. Non distante dal lago della Lacina.