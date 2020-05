Papa Francesco dona mascherine a famiglie povere di San Cosmo Albanese

SAN COSMO ALBANESE – Mille mascherine sanitarie sono state donate da Papa Francesco per le persone povere della parrocchia “SS Pietro e Paolo”, di San Cosmo Albanese, guidata da papas Giuseppe Barrale.

Il materiale è stato inviato dall’elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, che qualche giorno prima e aveva preannunciato l’invio a papas Barrale. Il sacerdote, appena ricevuto il dono inviato dal Pontefice ha subito reso partecipe l’Eparca di Lungro, monsignor Donato Oliverio, presule della Chiesa bizantina cattolica in Italia di rito orientale, e il sindaco di San Cosmo, Damiano Baffa.

Le mascherine, con la collaborazione del Coc, sono state distribuite alle famiglie che ne avevano bisogno. In una nota diramata dalla parrocchia “SS Pietro e Paolo” si sottolinea che una parte delle mascherine verrà offerta al comitato della Croce rossa italiana di San Demetrio Corone e un altro consistente quantitativo sarà consegnato al centro trasfusioni dell’ospedale di Rossano.