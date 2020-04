“Pasquettarci”: lunedì l’evento online di Arci Cosenza

Cosenza – Pasquettarci. Arriva il secondo evento targato Arci Cosenza, una pasquetta virtuale per allietare il lunedì più atteso dell’anno. Abbiamo accolto la Primavera tra canti, balli, e bellezza convinti che anche nei momenti di crisi la luce della convivialità e della condivisione possa irradiarsi anche negli angoli più bui. D’altra parte siamo ragazze e ragazzi, la speranza e la propositività sono il nostro mestiere.

Quest’anno non potremo fare il barbecue, camminare scalzi sui prati che rinverdiscono, cantare e ballare fin quando le energie non ci abbandonano. Tutte e tutti passiamo settimane ad organizzare la pasquetta con le solite montagne russe per capire dove andare, con chi e soprattutto cosa mangiare. Noi di Arci Cosenza proviamo a rendere tutto più semplice allestendo la pasquetta sulla piazza più frequentata di sempre Facebook.

Il format è sempre lo stesso. Cantanti, musicisti, poeti, scrittori possono candidarsi per partecipare: ognuno avrà a disposizione 15 minuti per esibirsi in un vortice di note, parole e sorrisi. L’esibizione avverrà tramite diretta Facebook nel gruppo “Piazza di Primavera-Arci Cosenza”, a cui bisogna iscriversi per partecipare anche come spettatori. La ciambotta è assicurata!!!

Oggi più che mai la solidarietà e la condivisione, valori fondamentali dell’universo Arci, possono essere veicolati con la giusta leggerezza. E’ questo il nostro obiettivo: non lasciare indietro nessuno, nemmeno a pasquetta, diffondendo energie positive. Quindi #rimaniamoacasa, perché siamo cittadine e cittadini responsabili, ma balliamo e cantiamo come abbiamo sempre fatto e continueremo a fare per le pasquette che verranno.

Lunedì 13 aprile dalle 15 alle 21. Per maggiori informazioni e dettagli seguite la pagina Facebook Arci Cosenza.