Perde conoscenza durante immersioni subacquee, morto 52enne a Ricadi

RICADI – Un uomo di 52 anni, Antonio Fiorentino, originario di Acri ma residente a Trezza (Novara), è morto nel pomeriggio di ieri nelle acque antistanti la costa di Ricadi, nel Vibonese.

Il cinquantaduenne, che stava facendo delle immersioni subacquee in apnea nella zona dove trascorreva qualche giorno di vacanza, è stato trovato privo di conoscenza da un natante nella zona denominata Grotta del cerchio in località Baia di Riaci. In collaborazione con la Capitaneria di porto, il bagnante è stato portato nel porto di Tropea dal personale del 118 allertato dal proprietario dell’imbarcazione.

Sul posto sono stati inviati l’elisoccorso da Locri, la guardia medica di Tropea e la prima ambulanza disponibile da Vibo Valentia. Nonostante gli sia stata praticata la rianimazione cardiopolmonare l’uomo, però, è deceduto.