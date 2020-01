Piantagione di cannabis a San Pietro A Maida, 56enne finisce in carcere

SAN PIETRO A MAIDA – Il 23 gennaio 2020, i Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno eseguito l’ordine di carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catanzaro, a carico di D.M., classe 1964, di San Pietro a Maida. L’uomo è stato tradotto al carcere di Catanzaro – Siano, dove espierà la pena residua di 2 anni e 3 mesi, oltre alla pena accessoria dell’interdizione dei pubblici uffici per 5 anni. La condanna è scaturita da un procedimento penale che ha coinvolto il soggetto per il reato di coltivazione di cannabis. I fatti risalgono all’agosto 2014 e si sono verificati in San Pietro a Maida, località Iannivecchio, dove era stata realizzata una piantagione di canapa indiana con complessive 100 piante, dalle quali sarebbe stato possibile ricavare circa 4000 dosi di stupefacente.