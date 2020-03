Pizzo: cade da scala e sbatte a terra, grave 68enne

PIZZO – Grave incidente a Pizzo Calabro. Un ex dipendente comunale, E.L., di 68 anni, è caduto da una scala da un’altezza di circa quattro metri sbattendo violentemente al suolo.

L’incidente è avvenuto nell’ex mattatoio comunale dove sono in corso dei lavori. La gravità delle ferite ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasferito d’urgenza il malcapitato a Catanzaro. Ancora da accertare le cause che hanno provocato la caduta.