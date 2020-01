Pizzo, scoperto un chilo di hascisc in spiaggia

PIZZO – Oltre un chilo di hascisc è stato scoperto e sequestrato dal Nucleo operativo di Polizia ambientale della Guardia Costiera di Vibo Valentia sulla spiaggia di Pizzo.

La droga, suddivisa in 19 panetti sigillati contenuti in due involucri in materiale plastico, è stata trovata nei pressi della foce del fosso Navina. I militari, nel corso di un’attività di vigilanza a salvaguardia dell’ambiente, hanno individuato gli involucri durante un sopralluogo compiuto sul litorale.

Lo stupefacente, a seguito di analisi effettuate con l’ausilio degli esperti della Polizia di Stato di Vibo Valentia.

è stato qualificato come hascisc e subito sequestrato.