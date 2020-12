Platania, la Pro Loco pone una targa in ricordo di tutti i defunti al cimitero comunale

CATANZARO – All’interno delle iniziative intraprese dalla Pro Loco per le festività e nella consapevolezza di un Natale “diverso”, da oggi una targa posta dalla stessa associazione, d’intesa con il Comune di Platania, all’ingresso del cimitero offre a tutti i platanesi e non solo, la possibilità di rievocare affettuosamente – attraverso le parole del nostro poeta Felice Mastroianni – coloro che riposano in questo luogo nella diversità delle loro attitudini. In questo giorno, dichiara il Presidente della Pro Loco Platania arch. Paolo Nicolazzo, affidiamo questo piccolo segno – con orgogliosa fiducia – attraverso le parole del poeta “… Credo sia questa una buona e necessaria abitudine, come se si appagasse un misterioso desiderio di

coloro che stanno lì dentro, di riaffacciarsi per un istante all’azzurro del paese lassù sulla collina.” alle generazioni di oggi e a quelle che verranno.