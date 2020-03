Polistena, Sindaco Tripodi: “Solidarietà alla Cooperativa Valle del Marro per l’ennesimo danneggiamento subito”

POLISTENA – “Nei giorni scorsi ignoti criminali hanno fatto irruzione ancora una volta nei capannoni della Cooperativa “Valle del Marro” siti in via Pio La Torre a Polistena.

Tempo fa una banda di delinquenti aveva compiuto identica missione furtiva, sottraendo materiale e mezzi di valore usati per lavorare i terreni confiscati alle mafie, assegnati in gestione alla Cooperativa.

L’Amministrazione Comunale esprimendo la massima solidarietà al Presidente, ai lavoratori ed ai soci della Cooperativa, condanna tali inqualificabili azioni e si schiera come sempre dalla parte della legalità e contro ogni forma di criminalità comune e mafiosa.

A tal proposito anche quest’anno l’appuntamento contro le mafie si rinnova con i giovani di Libera il 21 marzo a Palermo, dove si terrà la Giornata per l’Impegno e la Memoria delle vittime innocenti della criminalità organizzata a cui l’Amministrazione Comunale ha già deciso di aderire formalmente”.

Il Sindaco di Polistena Michele Tripodi