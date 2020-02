Porto Gioia Tauro, Santelli: “Con acquisizione nuovi strumenti, ruolo ancora più strategico”

GIOIA TAURO – “Complimenti all’Autorità Portuale di Gioia Tauro. Con l’acquisizione di nuove strumentazioni tecniche che lo renderanno operativo 24 ore al giorno, il porto calabrese si conferma un’infrastruttura strategica per la Calabria e per tutta l’Italia.

Potenziare il porto di Gioia Tauro, l’hub più importante del Mediterraneo, con l’acquisto di un nuovo rimorchiatore Damen in Vietnam per consentire fare entrare le navi ultralarge di 400 metri anche di notte, significa dare alla nostra terra e alle persone che qui fanno impresa, l’occasione di aprirsi al mondo. Ma significa, anche, attrarre investimenti, creare occupazione, diventare sempre più un punto di riferimento per gli scambi commerciali nazionali e internazionali.

Per quanto mi riguarda sto già lavorando affinché dalla collaborazione fra Autorità Portuale, Regione e Stato si raggiungano i risultati che si attendono da anni, così che davvero il porto possa entrare a pieno titolo e offrire il proprio contributo decisivo nel circuito economico regionale e nazionale”.

Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.