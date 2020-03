Positivo al coronavirus scappa dall’ospedale di Crema, denunciato 75enne calabrese

CREMA – I carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Cremona un 75enne calabrese, ma residente a Codogno, positivo al Coronavirus.

L’anziano, trasportato nella giornata di martedì 3 marzo presso l’Ospedale Maggiore di Crema, dopo gli accertamenti di rito risultava affetto da broncopolmonite e, successivamente, al termine del primo tampone anche da Covid-19. In attesa dei risultati, l’uomo si è allontanano dall’ospedale con il personale sanitario costretto ad allertare i carabinieri per le immediate ricerche. Il 75enne, dopo qualche ora, è stato rintracciato alla stazione ferroviaria e affidato ai medici dell’ospedale di Cremona per le cure del caso. L’uomo è stato denunciato in quanto non ha rispettato le “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da codiv-19”.