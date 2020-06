Poste Italiane: da oggi operativa il 100% della rete di uffici postali presenti sulla provincia di Vibo Valentia

Vibo Valentia – Continua la progressiva riapertura degli Uffici Postali nella provincia di Vibo Valentia. Poste Italiane fa un altro passo verso la normalizzazione, dove da oggi, 15 giugno, sarà disponibile il 100% degli uffici disponibili, 6 dei quali in modalità doppio turno.

Torneranno quindi al consueto orario, secondo la modalità doppio turno (dal lunedì al venerdì ore 8.20-19.05 e il sabato fino alle12.35), l’ufficio postale di Tropea e operativi 6 giorni alla settimana le sedi di: Spilinga, San Nicola da Crissa e Francavilla Angitola .

Tale riapertura è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass negli uffici postali con il bancone ribassato e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscano il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, nonché di accurate procedure di sanificazione delle sedi realizzate a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

Poste Italiane invita i cittadini a recarsi presso gli Uffici Postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili e ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.

Ulteriori informazioni sulle aperture e sulle disponibilità orarie degli uffici postali sono reperibili sul sito internet www.poste.it