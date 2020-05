Presentati nuovi Agenti di Polizia a Crotone

CROTONE – Anche in questa particolare situazione emergenziale per l’intero Paese continua l’attenzione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e in particolare del Sig. Capo della Polizia nei confronti della Provincia di Crotone.

Dopo l’arrivo dei vice ispettori dello scorso dicembre, infatti, sono stati assegnati alla locale Questura 28 nuovi agenti in prova che andranno a rafforzare l’organico dei vari uffici sin dal corrente mese.

Negli ultimi giorni, in modalità scaglionata, in ragione dell’attuale situazione dovuta all’epidemia da Covid 19, sono arrivati i primi 14 agenti in prova provenienti dalle varie Scuole Allievi Agenti, in particolare da quella di Vibo Valentia; nei prossimi giorni arriveranno altri 14 agenti.

Tutti sono stati accolti dal Sig. Questore della Provincia di Crotone, dr. Massimo GAMBINO ed il Sig. Vicario del Questore, dr. Paolo IODICE, i quali hanno voluto dare personalmente il benvenuto ai nuovi poliziotti formulando loro i migliori auguri di una lunga e brillante carriera.

I nuovi agenti hanno un’età compresa tra i 21 e i 28 anni e sono egualmente distribuiti tra donne e uomini; grazie a questo nuovo innesto di personale si abbassa ulteriormente l’età media degli operatori di Polizia della Questura di Crotone.

I nuovi agenti, dopo il previsto periodo di prova di 4 mesi in cui avranno modo di alternarsi nei vari Uffici affiancando i colleghi più anziani, saranno destinati alle diverse articolazioni della Questura.