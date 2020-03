Progetto sperimentale “Bridge”: studenti di Parma e Catanzaro in rete per realizzare un prototipo

PARMA – Un progetto sperimentale, denominato ‘Bridge’, prevede la realizzazione, da parte degli studenti, di un ‘prototipo’, un ausilio che abbinato ad una particolare tipologia di macchinario consenta un miglioramento delle tempistiche del processo produttivo. Lo ha commissionato la Lincotek, da gennaio nuovo nome della Turbocoating di Solignano (Parma), che ha organizzato una conferenza in rete con l’istituto superiore ‘Gadda’ di Fornovo (Parma) e l’Istituto tecnico settore tecnologico ‘Scalfaro’ di Catanzaro.

Ragazzi di entrambe le scuole, con classi e indirizzi differenti, collaboreranno ‘contemporaneamente’ a tutte le fasi del progetto: analisi, progettazione, prototipazione e realizzazione con l’utilizzo delle nuove tecnologie. “Questo progetto – spiega l’azienda – ci consente di ridare ai ragazzi il ‘senso del tempo’ e di non farsi smarrire nel ‘continuum spazio-temporale’ in cui per l’emergenza Covid-19 si sono trovati proiettati dalla sera alla mattina, risvegliandosi in una ‘dimensione aliena'”.