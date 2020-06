Proseguono le riaperture dei musei calabresi

COSENZA – Le riaperture dei luoghi di cultura afferenti alla Direzione regionale Musei Calabria diretta dalla dottoressa Antonella Cucciniello, continuano con sistematicità ed entusiasmo.

Dopo la Galleria nazionale di Cosenza, la Cattolica di Stilo ed il Parco archeologico di Scolacium, da giorno 11 giugno 2020 riapriranno anche il “Museo del Territorio” di Palazzo Nieddu del Rio a Locri e il museo dell’antica Kaulon, odierna Monasterace Marina.

Pur nelle difficoltà organizzative e logistiche legate al particolare momento che si sta ancora vivendo, ci si è adoperati per riaprire le porte anche di questi musei – cui ne seguiranno altri – perché ritornino ad essere luoghi dove tutti abbiano l’occasione di ricordare la valenza del patrimonio territoriale dove i turisti, come accaduto finora, possano ancora soffermarsi di fronte alle vetrine per conoscere l’abilità degli antichi artigiani, i manufatti riconducibili alla vita quotidiana o quelli legati a momenti religiosi e pubblici della città.

In questa prima fase:

il Museo del Territorio sarà aperto settimanalmente dal giovedì al sabato con i seguenti orari: 9,00-20,00 con ultimo ingresso alle 19,00.

La biglietteria verrà effettuata presso lo stesso museo che per informazioni è contattabile al numero di cell. 3346126386

Il Museo di Kaulon sarà aperto settimanalmente dal martedì al sabato con i seguenti orari: h. 9,00 – 19,00.

La biglietteria verrà effettuata on line dal sito https://www.museoarcheologicomonasterace.it/ a cura dei Servizi aggiuntivi, Cooperativa Vivikaulon