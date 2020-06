Prostituzione: reperiva appartamenti per squillo, arrestato 48enne ad Acquappesa

ACQUAPPESA – Un uomo di 48 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri, ad Acquappesa, con l’accusa di favoreggiamento della prostituzione.

Il quarantottenne era diventato il punto di riferimento di alcune prostitute, che esercitavano nella zona compresa tra i centri urbani di Guardia Piemontese e Acquappesa, per il reperimento di appartamenti da poter affittare per ricevere i propri clienti. Il tutto, all’insaputa dei legittimi proprietari delle abitazioni.

Le indagini che hanno portato all’arresto dell’uomo sono partite da alcuni movimenti sospetti che i carabinieri hanno notato nei pressi di un’abitazione dove si registrava un continuo via vai di uomini.