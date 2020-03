Rapina e raid in hotel di Cosenza, due arresti

COSENZA – Avrebbero devastato la reception di un hotel di Cosenza e compiuto una. Due fratelli, C.M., di 28 anni, con precedenti di polizia, e A.M. (26) sono stati arrestati, il più giovane posto ai domiciliari, dalla Squadra mobile della Questura di Cosenza perché ritenuti responsabili del raid con danneggiamenti e rapina avvenuto in un hotel cittadino lo scorso mese di dicembre.

In particolare, gli investigatori della Polizia Squadra Mobile della Questura di Cosenza, a seguito di un’accurata attività investigativa, hanno appurato che i due fratelli, brandendo un bastone, entrarono nella struttura danneggiando la reception. Poi minacciarono un dipendente e si fecero aprire la cassa, facendosi anche consegnare numerosi pacchetti regalo natalizi destinati ai clienti e ai dipendenti che erano stati conservati nella hall. I due fratelli dopo aver devastato la reception, preso il bottino si allontanarono minacciando l’addetto alla reception e intimandogli di non avvisare le forze dell’ordine.