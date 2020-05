Rapina in centro storico a Catanzaro, arrestato 23enne

Catanzaro – Il 2 maggio 2020, i Carabinieri della Stazione di Catanzaro Principale, coadiuvati da quelli della Sezione Radiomobile della Compagnia di Catanzaro, hanno arrestato in flagranza di reato O. B. classe 1996, di nazionalità marocchina e residente a Catanzaro. Verso le ore 17 di ieri un cittadino marocchino si presentava alla Stazione di Catanzaro Principale, nella sede di Villa Trieste, denunciando di aver subito una rapina poco prima. In una strada del centro storico era stato avvicinato da un connazionale, poi identificato nel 24enne suddetto, che gli aveva puntato un coltello al petto provocandogli alcune lievi escoriazioni, rubandogli il cellulare e 25 euro in contanti. Poi il malvivente fuggiva a piedi. Immediate le ricerche dei Carabinieri che riuscivano a permettevano a rintracciare e arrestare l’autore della rapina, recuperando la refurtiva e l’arma utilizzata per commettere il reato. L’arretrato è stato associato presso la casa circondariale di Catanzaro in attesa dell’udienza di convalida che si terrà nella giornata di domani.