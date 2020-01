Riace, Lucano e migranti protestano contro Salvini

RIACE – L’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, ha partecipato a una manifestazione di protesta contro il leader della Lega, Matteo Salvini, che era in in visita nel centro della Locride.

Alla manifestazione, insieme a Lucano, hanno partecipato un gruppo di persone tra cui alcuni migranti ed i loro figli.

L’iniziativa di protesta s è svolta nella parte montana di Riace, dove è concentrata la presenza di migranti e dove Salvini non è andato, visto che la visita dell’ex ministro dell’Interno si è’ svolta nella frazione marina del paese.

Lucano e gli altri partecipanti alla manifestazione hanno innalzato alcuni striscioni in cui si sottolinea l’importanza dell’esperienza di Riace in materia di accoglienza ed integrazione dei migranti.