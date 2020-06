Rifiuti a Reggio: sit-in davanti Consiglio Regionale

REGGIO CALABRIA – Cittadini, associazioni e imprenditori, sono scesi in piazza ieri davanti palazzo Campanella a Reggo Calabria per sollecitare soluzioni all’emergenza rifiuti che interessa la città. La manifestazione, promossa da Libera, Libera di Reggio Calabria, la rete di ReggioliberaReggio e Libera Calabria, si svolge in concomitanza con la seduta del Consiglio regionale. I manifestanti intendono cosi richiamare l’attenzione della politica sulla grave situazione igienico-sanitaria della città e di tanti altri centri della Calabria. Tra le richieste, anche quella che la città possa avere un tasso più alto di conferimento di rifiuti negli impianti per consentire la raccolta. Domani, tra l’altro, scade la concessione per il trattamento di rifiuti organici da raccolta differenziata nell’impianto privato di Vazzano, in provincia di Vibo Valentia.