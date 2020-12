Rinnovo del contratto e sicurezza, a Catanzaro scendono in piazza i lavoratori del pubblico impiego

CATANZARO – I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno tenuto questa mattina un presidio davanti alla prefettura di Catanzaro nell’ambito dello sciopero del pubblico impiego indetto a livello nazionale. Manifestazioni si sono svolte anche in altre città della regione. Al presidio del capoluogo, che si è svolto nel rispetto delle misure anti Covid 19, hanno partecipato dirigenti sindacali e dipendenti pubblici. I sindacati chiedono al governo più sicurezza “visto che – dicono – mancano ancora adeguati dispositivi di protezione in tutti i luoghi di lavoro”, lo sblocco delle assunzioni e il rinnovo del contratto collettivo nazionale per rilanciare la pubblica amministrazione, “fortemente provata – sostengono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl – dalla gestione della terribile emergenza sanitaria”.

Nella protesta rientra anche la sicurezza di lavoratori e utenti in tema di coronavirus “visto che mancano ancora adeguati dispositivi di protezione in tutti i luoghi di lavoro”. Tra le rivendicazioni dei sindacati anche il tema dello smart working che – spiegano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl – “andrebbe riadattato e reso sostenibile in termini economici per i lavoratori”.

Secondo i sindacati, inoltre, “i dipendenti pubblici calabresi hanno mille motivi in più per scioperare e chiedere maggiori investimenti per i servizi pubblici, considerando che nella nostra regione, caratterizzata da un fragile tessuto economico, bisogna rendere esigibili diritti di cittadinanza costituzionalmente garantiti troppo spesso negati ai calabresi, come a esempio quello alla salute che – concludono Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl – richiede una radicale riorganizzazione, essendo fortemente compromesso da anni di trascuratezza e malagestione”.