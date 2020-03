Rinvenuto ordigno della seconda guerra mondiale a Maida

MAIDA – La mattina del 23 marzo a Maida (CZ), in località Colle d’olivo, Carabinieri della Compagnia di Girifalco sono intervenuti presso una azienda agricola dove il titolare, durante la fresatura di un fondo con uliveto, aveva appena rinvenuto ciò che appariva un vetusto ordigno esplosivo. Artificieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Catanzaro sopraggiunti per un sopralluogo, identificavano l’ordigno in una bomba da mortaio da 3 pollici, di fabbricazione inglese, risalente al secondo conflitto mondiale, ancora inesploso. L’area veniva immediatamente delimitata, messa in sicurezza e vigilata sino alla bonifica del successivo 27 marzo, quando militari artificieri E.I. della Compagnia Genio Guastatori di Castrovillari (CS), supportati da personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e dell’Arma, hanno proceduto a far brillare l’ordigno.