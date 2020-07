Riparte il corso di operatore socio sanitario a Soveria Mannelli

Soveria Mannelli – Dopo il periodo di lockdown riprendono le attività produttive e riprendono anche i percorsi didattici di formazione professionale.

L’Istituto Terina di Soveria Mannelli, che da anni rappresenta un punto di riferimento della Formazione Professionale per il comprensorio del Medio Savuto – Reventino, viste le tante occasioni di assunzione nel settore sanitario ripropone il Corso di Formazione per Operatore Socio Sanitario (OSS) che consente il rilascio della Qualifica Professionale valida per importanti sbocchi lavorativi.

Le nuove Linee Guida regionali danni la possibilità di svolgere una parte del corso in modalità e-learning, per questo motivo l’Agenzia Formativa Terina, al momento dell’iscrizione regalerà ai propri discenti un tablet widescreen con connessione gratuita ad internet per permettere di seguire una parte delle attività didattiche comodamente anche da casa, evitando difficili spostamenti, con conseguenti vantaggi economici per i discenti dei paesi limitrofi.

Per questo motivo il comitato di coordinamento del corso, viste le tante richieste di adesione provenienti dai cittadini residenti nell’area del Reventino, ha richiesto l’autorizzazione di attivare il corso con iscrizioni a numero chiuso, aperte fino al 20 luglio 2020.