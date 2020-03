Rubano auto ma vengono bloccati, quattro arresti a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Rubano un auto e tentano di allontanarsi ma vengono bloccati dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti a seguito della segnalazione di un cittadino. È accaduto a Reggio Calabria dove quattro persone, tra cui un minore, sono state arrestate, in flagranza di reato, e poste ai domiciliari, per furto.

I poliziotti hanno sorpreso i quattro, due dei quali con precedenti specifici, a bordo di due auto una delle quali era stata rubata poco prima ed era condotta da uno di loro mentre gli altri erano sull’altra dove alla guida c’era il minore. Gli autori del furto sono stati anche denunciati per inosservanza delle prescrizioni previste dai provvedimenti vigenti e relativi al contrasto alla diffusione del coronavirus. Sequestrata una centralina elettronica e altri arnesi da scasso utilizzati per compiere il furto.