San Giovanni in Fiore, piantumati 70 alberi con il progetto Skifortree

San Giovanni in Fiore – In località Ceretti di San Giovanni in Fiore sono stati piantati questo pomeriggio 70 alberi, pari agli iscritti dello Sci Club Montenero, nell’ambito del progetto #Skifortree promosso dallo stesso Sci Club Montenero e adottato dalla Federazione degli sport Invernali e dal comitato Calabro Lucano. Le piante sono state messe a disposizione di Calabria Verde, azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna. All’iniziativa ha partecipato l’assessore all’ambiente del Comune di San Giovanni in Fiore, Giovanni Gentile, che ne ha immediatamente sposato e condiviso le finalità di tutela e salvaguardia ambientale.“Come amministrazione comunale – ha affermato l’assessore Gentile – abbiamo dato il patrocinio all’iniziativa, sostenendola logisticamente, perchè l’abbiamo ritenuta di grande valore strategico in quanto volta ad accrescere la cultura del rispetto e della tutela dell’ambiente nel nostro territorio. In particolare, ho ritenuto, insieme all’intera amministrazione comunale, che la manifestazione, avendo per protagonisti i bambini, potesse rappresentare anche un momento formativo di educazione ambientale che reputo imprescindibile per poter formare cittadini consapevoli e in grado di agire un domani per il bene della comunità”.

“L’atmosfera di allegria e di condivisione che si è respirata durante l’intera operazione di piantumazione degli alberi – prosegue l’assessore Gentile – mi ha molto emozionato; ma risulta indescrivibile la soddisfazione che tutti abbiamo provato quando a fine piantumazione abbiamo visto il risultato prodotto, che ha trasformato l’intera località Ceretta da zona dove abbandonare ed abbancare rifiuti in un’area pulita e verde. Una pulizia che sarà mantenuta anche in futuro e che verificheranno i bambini stessi che torneranno per continuare a curare la crescita degli alberi piantati”.

“Ringrazio, pertanto, di vero cuore la dirigenza e tutti i membri dello Sci Club Montenero – conclude Giovanni Gentile – che hanno regalato alla comunità sangiovannese tutta una iniziativa di spessore che mi auguro possa essere replicata anche in futuro”.