San Giovanni in Fiore si prepara alla seconda edizione del Carnevale florense

SAN GIOVANNI IN FIORE – Proseguono frenetici a San Giovanni in Fiore i preparativi per la II° edizione del Carnevale florense che avrà il suo momento clou domenica 23 febbraio con la sfilata per le vie della cittadina dei carri allegorici. Una tradizione quest’ultima ripresa dall’assessore allo spettacolo Leonardo Straface che già dallo scorso anno ha dato una impronta nuova alle celebrazioni carnevalesche seppur rimanendo nel solco della tradizione popolare silana, che ha rivalutato e valorizzato.

“Dopo oltre un ventennio – afferma Straface – lo scorso anno abbiamo ridato vita alla sfilata di carri allegorici che rappresenta un’antica usanza folkloristica volta a celebrare la ricorrenza del Carnevale, riuscendo a richiamare per le vie della città l’intera comunità. Il successo ottenuto nella scorsa edizione ci ha invogliato a ripetere la manifestazione anche quest’anno, accrescendo il numero dei carri allegorici ed arricchendo l’intera iniziativa con nuovi momenti di spettacolo e di convivialità. Ciò per offrire un nuovo importante momento di aggregazione collettiva a San Giovanni in Fiore in una delle feste più amate da grandi e piccini. Gli sforzi organizzativi che stiamo portando avanti per la buona riuscita dell’iniziativa sono tantissimi, ma l’intero gruppo di lavoro sta dando il massimo senza risparmiare energia. Ciò mi riempie di orgoglio perchè dà il senso della condivisione e delle sinergie che abbiamo instaurato sul territorio e che stanno dando ottimi frutti a favore della collettività”.

“Ringrazio, pertanto – conclude l’assessore Straface – la proloco di San Giovanni in Fiore, con cui abbiamo avviato una importante collaborazione e con la quale ci stiamo impegnando anche per l’organizzazione delle Frassie 2020, prevista per domenica 1 marzo. Accanto alla Pro Loco è giusto ricordare l’impegno costante dei tanti lavoratori ex legge 15, meglio noti come “Giubbe Rosse”, che svolgono un’attività indispensabile alla buona riuscita della manifestazione. Un grazie, infine, a tutti i sangiovannesi che, sono certo, parteciperanno in massa per godere appieno della festa di Carnevale”.