San Luca, Klaus Davi gira spot per promuovere la Locride

SAN LUCA – Il massmediologo Klaus Davi, in questi giorni in Calabria per partecipare al consiglio comunale svoltosi a San Luca (RC) nella giornata di martedì 12 maggio, sta girando uno spot completamente autoprodotto per promuovere sui social network e nelle televisioni il territorio della Locride, con particolare focus sulle bellezze culturali e paesaggistiche e sul mare della zona. Tutti i costi saranno a carico dello stesso Davi. In queste ore il giornalista si trova sulla Costa Ionica per produrre alcune immagini da inserire nella campagna promozionale. Il massmediologo l’ha già annunciato ai sindaci della Locride assicurando che sarà uno spot estremamente provocatorio che porrà la propria centralità sul tema del Sud, in particolare della Calabria e della Costa Ionica, e che sicuramente verrà apprezzato dai turisti che proprio in queste settimane sceglieranno dove trascorrere le vacanze.