Sant’Anna Hospital, protesta dipendenti: “Siamo eccellenza”

CATANZARO – I dipendenti della clinica “Sant’Anna Hospital” di Catanzaro, specializzata nella cura delle patologie cardiovascolari, hanno inscenato ieri mattina una manifestazione per protestare contro la paventata chiusura della struttura e la conseguente perdita di circa trecento posti di lavoro.

I manifestanti hanno attuato un sit-in davanti la Prefettura gridando slogan (“un’eccellenza non si tocca”) contro la possibile chiusura della clinica.

Il Sant’Anna hospital sta attraversando una crisi di liquidità dovuta al fatto, secondo il management della struttura, che l’Azienda sanitaria provinciale ha bloccato rimborsi per prestazioni già erogate dalla clinica per un totale di circa venti milioni di euro.