Santo Stefano di Rogliano, ritrovato nel bosco l’anziano scomparso 3 giorni fa

Rogliano – Romano Melicchio, 85 anni, sta bene ed è rientrato a casa dalla moglie e dal figlio: l’anziano si era perso in un bosco di Santo Stefano di Rogliano la sera del 3 giugno.

Lo hanno ritrovato giovedì sera, spaesato e infreddolito, in un bosco nei pressi della frazione Vallegianò di Santo Stefano di Rogliano, da cui l’anziano era scomparso la sera del 3 giugno: Romano Melicchio, 85 anni, per fortuna sta bene nonostante abbia trascorso una notte fuori al freddo. L’anziano è tornato nella sua casa dove abita con la moglie ed il figlio.

L’uomo, affetto da Alzhaimer, aveva trovato riparo in una sorta di garage.

Le ricerche intense condotte dai familiari, con supporto di vigili del fuoco e soccorso alpino della guardia di finanza hanno dato esito positivo.