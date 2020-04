Sartoria di Cittanova produce mascherine per la popolazione

CITTANOVA – È calabrese una delle 55 aziende italiane a cui l’Istituto superiore di sanità ha riconosciuto parere positivo alla realizzazione di mascherine di protezione. Si tratta della ditta “Fratelli Tranfo” di Cittanova, associata Confartigianato Imprese Calabria che da anni produce camicie su misura per uomo e lavora per grandi marchi. L’impresa ha risposto all’appello del Comune di Cittanova e grazie ad un progetto curato dall’Amministrazione comunale sono state distribuite circa 3.600 mascherine in tnt nell’azienda che ha portato la produzione giornaliera a circa tremila pezzi. Confartigianato Calabria, in collaborazione con le organizzazioni territoriali, ha deciso di acquistare dai Fratelli Tranfo mille mascherine da donare a case di cura che ospitano anziani ed istituti religiosi. Le prime 300 sono già state consegnate nella provincia di Reggio Calabria, grazie a Confartigianato Reggio Calabria.