Sbarrano strade per pascolo, tre denunce nel crotonese

CRUCOLI – Hanno sbarrato alcuni tratti di strade comunali in un’area agricola di Crucioli per agevolare il pascolo di bovini ma sono stati individuati dai carabinieri Forestale e denunciati. L’attività dei militari ha avuto inizio da una segnalazione pervenuta alla stazione carabinieri forestale di Cirò: in località Scarrizzi, area a vocazione agricola , erano state chiuse al transito regolare due strade comunali. I carabinieri hanno quindi verificato che erano state sbarrati due ampi tratti di strada larghe 3 metri e lunghi complessivamente 900 metri, con la realizzazione di alcuni cancelli di tipo pastorale con paletti in legno e filo spinato, chiusi senza lucchetto che impedivano il libero transito di mezzi e persone. I militari sono quindi risaliti a tre persone che sono state denunciate, a vario titolo, per invasione di terreno e pascolo abusivo.