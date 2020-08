Scomparsa Enzo Orsino e Mario Carpino: il cordoglio della federazione provinciale del Psi di Cosenza

COSENZA – La federazione del Partito Socialista di Cosenza esprime profondo cordoglio per la scomparsa dei compagni Enzo Orsino e Mario Carpino.

“È intenso il dolore che provo per la scomparsa di Enzo Orsino e Mario Carpino, due amici cari e sinceri – afferma il segretario provinciale Franz Caruso – due persone perbene, due compagni appassionati. Il loro ricordo rimarrà nel cuore di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerli e frequentarli”.

“Enzo – prosegue Caruso – non ha mai rinunciato alla tessera del partito, rinnovandola ogni anno con entusiasmo e fede indissolubile nella ideologia socialista, che ha praticato e non solo teorizzato, senza mai rinunciare al confronto. Un uomo buono, gentile, sempre sorridente ed estroverso, mai scontroso e scostante, la cui scomparsa oggi piangiamo affranti e addolorati. Alla famiglia di Enzo giunga il caloroso e fraterno abbraccio mio personale e di tutti i socialisti della provincia di Cosenza”.

“Mario Carpino – conclude il segretario del Psi di Cosenza – rappresenta un esempio da seguire. Primo sindaco socialista di Paterno Calabro, la sua attività politico-amministrativa nel piccolo comune del Savuto è stata contraddistinta dalla capacità di saper dare risposte concrete ai bisogni della sua comunità, prestando particolare attenzione ai più deboli e meno fortunati di altri. Da medico sosteneva che “ chi studia per curare gli uomini, avverte l’esigenza di guarire i luoghi e le situazioni in cui vive”.Ai suoi familiari rivolgiamo i nostri sentimenti più sentiti di cordoglio e vicinanza”.