Scomparsa prof. Chiarella: il cordoglio del Sindaco Mascaro

LAMEZIA TERME – “Esprimo a nome di tutta l’amministrazione comunale di Lamezia Terme un profondo cordoglio per la scomparsa del professore Egidio Chiarella, esempio di una Calabria determinata e di lungimiranza culturale.

La sua figura è sempre stata legata ad una visione della politica come strumento di cambiamento, rivolgendo la sua attenzione in particolare alle debolezze e fragilità umane.

Ha sempre portato avanti i suoi incarichi comunali e regionali con passione e sicuro che la rivoluzione delle idee potesse essere l’arma vincente per trasformare la nostra terra. È riuscito a smuovere con importanti provvedimenti legislativi diversi settori della società, rendendone nevralgici i risultati.

Il professore Chiarella fu fra i primi a parlare delle minoranze sociali come risorsa da tutelare e stimolare, parlando ai giovani con linguaggio cristiano e caritatevole.

La sua figura si lega alla comunicazione sociale, alla capacità cioè di imprimere sulla vita di una comunità attraverso l’arte giornalistica, portatrice di verità e coraggio.

Di eleganza umana ed intellettuale resterà sempre un esempio di quella rivoluzione culturale di cui la nostra regione necessita e per la quale ogni amministratore deve rivolgere le sue energie.

Ai giovani, ai quali il prof. Egidio Chiarella ha rivolto il suo impegno, chiedo sempre di guardare ad esempi come il suo, continuando a credere nella ricchezza della nostra Calabria e lottando per la sua rinascita.

Alla famiglia rivolgo la mia vicinanza sicuro che potrà sentire l’affetto dell’intera città”.

Sindaco città Lamezia Terme

Avv. Paolo Mascaro