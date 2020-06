Scontro tra auto a Chiaravalle Centrale, tre feriti

Chiaravalle Centrale – È di tre feriti, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri mattina in località Mumuriana nel comune di Chiaravalle Centrale, nel Catanzarese.

Coinvolte nel sinistro due autovetture: una Renault Clio ed una Toyota Yaris. I vigili del fuoco del locale distaccamento hanno proceduto alla messa in sicurezza delle vetture e della zona circostante. I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118.Anche la Polizia Locale è giunta sul posto per gli adempimenti di competenza.