Scoperto falso sito web crotonese su hotel a Cortina d’Ampezzo

CONEGLIANO – Gli agenti del commissariato di polizia di Conegliano hanno chiesto e ottenuto dal Giudice delle indagini preliminari il sequestro preventivo di un sito web in cui si proponevano pacchetti turistici in un inesistente albergo di Cortina d’Ampezzo (Belluno).

Il gestore del portale, individuato in un uomo di Crotone già agli arresti domiciliari per precedenti specifici, aveva utilizzato l’immagine di uno chalet in Svizzera e inventato il nome “Hotel Astoria Luxury”, corredato da false recensioni positive.

Alcune prenotazioni, con versamento di acconti attraverso carta di credito, sono state nel frattempo bloccate.