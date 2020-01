Scoperto ordigno a Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Un ordigno bellico è stato scoperto dai carabinieri forestale a Reggio Calabria nei pressi delle sponde del torrente Listì.

I militari, nell’ambito dei controlli nel settore agricolo, agroalimentare/forestale e ambientale 2020, coordinati dal Reparto carabinieri Parco Nazionale Aspromonte di Reggio, durante un’attività di perlustrazione hanno dapprima notato delle grufolate di cinghiale per poi imbattersi nell’ordigno bellico che risultava in parte ancora interrato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo antisabotaggio ed artificieri del Comando provinciale di Reggio Calabria, che hanno confermato la natura dell’ordigno, risultato un proiettile di artiglieria con diametro di 75 millimetri, lunghezza di 36 centimetri e sei chilogrammi di peso.

Dopo le operazioni di messa in sicurezza dell’area, l’ordigno bellico è stato fatto brillare.