Screening Ecografico Tiroideo a Gizzeria

GIZZERIA – Il Responsabile Service Lions Lamezia Club Architetto Carmelo Marzano e il Presidente dell’associazione “Ada del Lametino” Luca Mastroianni, hanno promosso la giornata dedicata allo “Screening Ecografico Tiroideo” nel comune di Gizzeria CZ nei locali della centralissima via Roma nella disponibilità del socio AVIS Saverio Maida che ha accolto e registrato i numerosi cittadini desiderosi di beneficiare della salutare iniziativa.

Il Dott. Aldo Vasta socio Lions, si è dedicato con particolare impegno a soddisfare tutte le richieste, estendendo il programma oltre il tempo stabilito pur di non deludere le aspettative dei numerosi cittadini in lista di attesa.

La caratteristica di questa iniziativa è che i referti sono stati rilasciati al termine dell’esame.

L’AVIS Regionale ha supportato l’iniziativa fornendo il Camper e i giovani Operatori del Servizio Civile, validi assistenti del Dott. Aldo Vasta Specializzato in Medicina e Chirurgia Estetica e Dermatologia.

Il Sindaco Ing. Pietro Raso ha espresso parole di stima e riconoscenza per gli organizzatori che nonostante le rigide temperature e le condizioni metereologhe difficili hanno portato a termine l’iniziativa riscontrando il grande gradimento della popolazione locale.

Si ringrazia anche il patrocinio di AVIS Provinciale Catanzaro e Comunale di Gizzeria.