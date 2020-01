Seconda riunione della X Circoscrizione del Lions Club International a Maida

LAMEZIA TERME – Sono in corso i lavori di preparazione della seconda riunione della X Circoscrizione del Lions Club International, che sara’ presieduta da Presidente di Circoscrizione Giuseppe Barbuto.

I lavori, sulla scia delle linee programmatiche tracciate dal Governatore del Distretto 108 YA Nicola Clausi per l’anno sociale 2019-2020, si propongono di analizzare i fabbisogni del territorio di appartenenza dei singoli clubs e i Service che si possono sviluppare.

Ordine del giorno: MEMBERSHIP- INTERAZIONE CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI DI SERVIZIO

Saranno presenti il I Vice Governatore Antonio Marte, il II Vice Governatore Francesco Accarino, il Presidente di Zona 21 Rossella Manfredi, club Lamezia Terme Host, Il Presidente di zona 22 Francesco Pugliano, club Soverato Vers. Ionico delle Serre,Il Presidente di zona 23 Ludovico Rizzuti, club Ciro’ Marina- Ciro’ Krimisa , oltre a tutti i Presidenti dei 14 clubs Lions della X Circoscrizione ed autorita’ lionistiche: Felice Raso Costabile Responsabile Distrettuale GST, Luigi Mirone Responsabile Distrettuale GLT, Saverio Cambareri coordinatore Dipartimento Service Internazionale, Gianfranco Ucci coordinatore Dipartimento Service Comunitari Internazionali.

L’evento si svolgera’ il prossimo 2 febbraio a MAIDA (CZ) AZIENDA AGRITURISTICA “COSTANTINO”.Quella dei Lions è un’organizzazione volontaristica, di servizio senza scopo di lucro, che si rende utile alla propria comunita’ e realizza progetti, sia di interesse locale, sia di ampio raggio nazionale ed internazionale. Nel corso degli anni si è data una struttura e adottato programmi capaci di dare risposte concrete a molte problematiche sociali che via via si sono manifestate e che necessitano dell’aiuto di volontari esperti e capaci.

Il Lions Clubs International opera nel sociale in diverse aree- Ambiente, Sanita’, Fame e porta aiuto, con impareggiabile integrita’, ovunque c’e’ ne bisogno secondo il principio WE SERVE.