VIBO VALENTIA – I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Vibo Valentia hanno sequestrato 2 auto funebri di un’impresa vibonese utilizzate in occasione delle esequie di Salvatore Mancuso, detto “U Zoppu”, di 46 anni, esponente di spicco dell’omonima famiglia di ‘ndrangheta di Limbadi, celebrate il 24 novembre 2018. In quella circostanza, l’auto che trasportava il feretro non aveva alcuna insegna che consentisse di risalire all’impresa.