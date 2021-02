Sequestrato fabbricato abusivo a Crucoli, denunciato proprietario

CRUCOLI – Una costruzione rurale, realizzata abusivamente, è stata scoperta e sequestrata a Crucoli dai carabinieri forestali che hanno denunciato il proprietario del terreno, un agricoltore di 47 anni, per costruzione abusiva in area soggetta a vincolo idro-geologico.

I militari, nel corso di un’attività di controllo del territorio, hanno notato un piccolo fabbricato realizzato con mattoni a faccia vista e copertura a tetto a due falde, non ancora completato. Il manufatto, realizzato presumibilmente da non più di qualche mese, secondo gli accertamenti svolti nell’ufficio comunale competente, è risultato privo di atti legittimanti l’edificazione.

La struttura sequestrata, al momento del sopralluogo, era priva di infissi e di impianti tecnologici e le pareti non erano intonacate. Era già presente, però, un caminetto realizzato con cura.