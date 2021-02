Sequestrato fucile a Petilia Policastro, denunciato 49enne

PETILIA POLICASTRO – Un fucile e della refurtiva sottratta giorni addietro ad un agricoltore, sono stati individuati in un fienile nelle campagne di Petilia Policastro dai carabinieri che hanno denunciato un uomo di 49 anni.

I militari della locale Compagnia, a seguito di una perquisizione, hanno trovato in un terreno di proprietà della persona denunciata, un carrello appendice e degli attrezzi rubati lo scorso 8 febbraio ad un agricoltore che aveva presentato regolare denuncia. Sempre nello stesso terreno, a circa un centinaio di metri dall’abitazione dell’uomo, è stato trovato e sequestrato il fucile che sarà sottoposto ad accertamenti per individuarne la provenienza.

I carabinieri hanno denunciato il quarantanovenne anche per furto di energie dopo che hanno accertato, nel quadro elettrico della sua abitazione, la presenza di un interruttore che non permetteva una giusta contabilizzazione del consumo elettricità.

La refurtiva ritrovata è stata restituita a legittimo proprietario.