Si conclude il programma del Filagramma Music Festival 2019

CURINGA – Con il Concerto di Natale che avrà luogo sabato 21 dicembre h 19,00 dicembre presso la Chiesa Matrice S. Andrea Apostolo di Curinga (CZ), si conclude il Filagramma Music Festival 2019, serie di eventi concertistici frutto di una joint venture tra AMA Calabria di Lamezia Terme e l’Associazione Musicale Filagramma di Filadelfia. Il percorso è stato denso ed articolato. Dodici eventi che hanno realizzato un mosaico con tasselli provenienti da diverse aree, generi e stili musicali. Eterogenee infatti sono state le proposte. Questa la calendarizzazione completa:

23 marzo – Filadelfia – Auditorium Comunale

ORCHESTRA DA CAMERA DEL CONSERVATORIO “F. TORREFRANCA” DI VIBO VALENTIA

Elia Corazza Direttore

31 marzo – Filadelfia- Auditorium Comunale

ANNA LUCIA TRIMBOLI, PIANOFORTE

02 giugno – Filadelfia – Auditorium Comunale

DUO CESARACCIO – BARBORO

Carlo Cesaraccio, pianoforte – Maurizio Barboro, oboe

29 settembre – Filadelfia – Auditorium Comunale

CAFÉ CHANTANT 4ET

Omaggio alla Belle Époque francese e napoletana

Nives Raso, voice – Ferruccio Messinese, pianoforte

Francesco Gugliotta, sax/clarinetto/oboe – Giuseppe Gugliotta, contrabbasso

12 ottobre – Filadelfia – Auditorium Comunale

PIERLUIGI D’IPPOLITO, PIANOFORTE

19 ottobre – Filadelfia – Auditorium Comunale

DUO PIANISTICO ARGIRÒ – LOMBARDO

Giancarlo Argirò, Maria Antonietta Lombardo

26 ottobre – Francavilla Angitola – Sala Consiliare

DUO MATTEOLI–FELICI

Giorgio Matteoli, flauti dolci – Massimo Felici, chitarra

10 novembre – Filadelfia – Auditorium Comunale

CANZONI DAL BRASILE

Luigi Morello, voice and guitar

30 novembre – Filadelfia – Auditorium Comunale

GIUSEPPE M. DANIELE, PIANOFORTE

08 dicembre – Filadelfia – Auditorium Comunale

DUO RUSSO – VISCOMI

Anna Russo, violino – Vittorio Viscomi, chitarra

14 dicembre Acconia di Curinga – Chiesa S. Maria Madre della Speranza

21 dicembre Curinga – Chiesa Matrice S. Andrea Apostolo

CORO CANTARE GIOVANE

Roberta Sainato/Arianna Sturniolo, direttori

“Siamo veramente soddisfatti del percorso realizzato – ha sottolineato Maria Rosa Capomolla, presidente di Filagramma– una serie di eventi concertistici effettuati grazie alla vicinanza di Ama Calabria e di quanti collaborano affinché tutto possa procedere nella giusta direzione. Stiamo già predisponendo il calendario di Filagramma Music Festival 2020: saranno presenti Cori, Orchestre, Ensemble vari, gruppi jazz e progetti monografici. Colgo l’occasione per ringraziare quanti sono intervenuti nei vari eventi, Ama Calabria, le Amministrazioni Comunali di Filadelfia, Francavilla Angitola e Curinga per la loro accoglienza ed i parroci delle chiese che hanno dato disponibilità in merito alla realizzazione degli eventi corali”