Si perde nei boschi intorno a Tortora, ritrovato anziano

TORTORA – Si era smarrito in un luogo boscato e impervio sui monti intorno a Tortora ma è stato ritrovato nella notte in stato confusionale. È la disavventura patita da un settantacinquenne del luogo che è stato individuato e soccorso da una squadra di operatori della Stazione Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria.

A lanciare l’allarme erano stati i familiari dell’anziano che non vedendolo rientrare si sono rivolti al 112. La centrale operativa ha diramato l’allarme anche al Soccorso alpino che si è immediatamente attivato. Dopo avere costituito un Centro di coordinamento delle ricerche sul posto, gli uomini del Soccorso Alpino hanno iniziato le battute a pettine nella zona dove era stata parcheggiata l’auto del disperso. Alla terza battuta, a notte fonda, il settantacinquenne è stato ritrovato sfinito e in forte stato confusionale. L’uomo, dopo essere stato subito soccorso è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 e, successivamente, all’abbraccio dei familiari.