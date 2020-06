Sorpresi con oltre 11 grammi di eroina, due arresti nel crotonese

Crotone – Nell’ambito delle attività di controllo e prevenzione disposti dal Questore di Crotone, personale della locale Squadra Mobile ha proceduto ad una serie di servizi mirati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella giornata dell’11 giugno u.s., ha tratto in arresto in flagranza di reato M.G. classe ’75 e G.M. classe ’70, entrambi crotonesi, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, nella tarda mattinata dell’11 giugno 2020, personale operante notava un’autovettura con due persone a bordo proveniente da Isola di Capo Rizzuto viaggiare a velocità sostenuta e decideva di intercettarla al fine di procedere a un controllo più accurato. Raggiunta l’autovettura, i due soggetti venivano prontamente perquisiti e trovati in possesso di oltre 11 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, suddivisa in tre bustine occultate all’interno della tasca della camicia di uno dei due. Successivamente, verificata la presenza di precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, si procedeva a perquisizione domiciliare che dava esito positivo.

Nella fattispecie, veniva rinvenuto un bilancino elettronico di precisione, utilizzato verosimilmente per misurare e confezionare la sostanza. Ultimati gli adempimenti di rito, M.G. e G.M. venivano arrestati e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. PIn sede di rito per direttissima, l’arresto veniva convalidato con contestuale sottoposizione di entrambi i soggetti alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Inoltre, limitatamente a G.M., l’Autorità Giudiziaria disponeva la sospensione del reddito di cittadinanza ai sensi dell’art.7 ter c. 1 della legge nr. 26 del 2019, che prevede la sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza qualora al beneficiario venga applicata una misura cautelare personale.