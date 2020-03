Sorpreso fuori casa aggredisce i carabinieri, arrestato 52enne a Catanzaro

CATANZARO – Ha prima inveito contro e poi aggredito una pattuglia di carabinieri impegnata nei controlli per contrastare il contagio da Covid19. Un uomo di 52 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato a Catanzaro per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per essersi allontanato dalla propria abitazione senza nessuno dei motivi previsti dalla normativa.

I militari, dopo avere notato tre persone sedute su una panchina intente a consumare una birra, si sono avvicinati ma in due si sono subito allontanati. Il terzo ha iniziato a inveire sostenendo di poter fare ciò che voleva. Mentre i carabinieri hanno tentato di riportarlo alla calma, l’uomo li ha aggrediti provocando ad uno degli operatori una distorsione alla caviglia.