Spaccio di droga a Catanzaro, arrestato 26enne

Catanzaro – I carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria, coadiuvati dai militari del nucleo Cinofili di Vibo Valentia hanno arrestato G.C. 26 anni, incensurato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari avevano iniziato a tenere sotto controllo l’uomo da tempo pur essendo un insospettabile, poiché avevano notato un insolito viavai di tossicodipendenti da e verso l’abitazione del giovane.

Procedendo così a un controllo più approfondito ed effettuando una perquisizione locale, il fiuto del cane “Manko” ha permesso di ritrovare 105 grammi di marijuana nascosti in un ripostiglio e in una piccola intercapedine del bagno. Ritrovati anche due bilancini di precisione e la somma in contanti pari a 1.100 euro. Il tutto è stato sottoposto a sequestro da parte degli operanti.

Il 26enne al termine degli accertamenti di rito, è stato condotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari. L’arresto è stato successivamente convalidato senza l’applicazione di misure cautelari nei confronti dell’indagato.