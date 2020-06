Spaccio di droga in tendopoli, arrestato migrante 24enne a San Ferdinando

SAN FERDINANDO – Aveva realizzata un vero e proprio bazar all’interno della tendopoli che ospita cittadini extracomunitari di San Ferdinando dove era in grado di vendere singole dosi di marijuana e spinelli già confezionati e pronti per essere fumati. Un cittadino del Gambia Kujateh Musa, di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Gioia Tauro con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nell’ambito di un servizio di monitoraggio e controllo dei migranti domiciliati all’interno della Tendopoli, svolto assieme alla Polizia di Stato, hanno effettuato una serie di perquisizioni domiciliari all’interno delle tende trovando in quella assegnata al 24enne 700 grammi di marijuana.

In particolare sono stati trovati 600 grammi di sostanza stupefacente essiccata e nascosta in uno zainetto da sport,altri 27 involucri e 37 spinelli pronti per essere venduti. Il materiale è stato sequestrato e repertato per essere inviato al Ris di Messina per le analisi tossicologiche. (ANSA).