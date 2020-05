Spaccio di sostanze stupefacenti, arrestato 23enne a Crotone

CROTONE – Nel pomeriggio del 22 maggio u.s., nell’ambito dell’ordinario controllo del territorio, gli uomini della Sezione Polizia Stradale di Crotone, diretta a scavalco dal Vice Questore Aggiunto dr. Antonio De Tommaso e coadiuvata dal Commissario dr. Emanuele Garofano, sulla strada SS.106, in località Passovecchio, procedevano in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri della Stazione di Cariati, all’arresto del Crotonese C.A., di anni 23, il quale, sorpreso dai Carabinieri mentre si accingeva a vendere stupefacenti, si dava alla fuga in direzione Crotone. Pertanto, le pattuglie della Polizia Stradale, dopo aver predisposto appositi posti di controllo, riuscivano a bloccare il C.A. che veniva prontamente sottoposto a perquisizione personale che dava esito positivo in quanto veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente, per cui veniva tratto in arresto ai sensi dell’art.73 del D.P.R. n. 309/90 per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Tale intervento conferma ancora una volta l’elevata qualità professionale e il particolare intuito investigativo del Personale della Sezione Polizia Stradale di Crotone. Al soggetto, quindi, secondo le direttive dell’A.G. venivano applicati gli arresti domiciliari nelle more del giudizio di convalida.