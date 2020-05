Spadola: Sindaco dispone riapertura parrucchieri, poi ritira ordinanza

SPADOLA – Il sindaco di Spadola, comune montano in provincia di Vibo Valentia, Cosimo Damiano Piromalli, ha revocato l’ordinanza precedentemente firmata con cui aveva disposto la ripresa delle attività dei parrucchieri. Ne dà notizia un comunicato della Prefettura di Vibo Valentia. “Il Prefetto Francesco Zito, attesa la non conformità del provvedimento con le prescrizioni nazionali – é detto nella nota – ha richiamato l’attenzione del Sindaco sul dettato del D.P.C.M. 26 aprile u.s., invitandolo ad attenersi alle limitazioni ivi previste a tutela della salute pubblica. Il primo cittadino del comune vibonese ha, pertanto, deciso di rivedere la propria posizione revocando l’ordinanza”. Piromalli aveva disposto l’immediata riapertura nel territorio comunale delle attività di parrucchieri purché sil servizio venisse espletato “per appuntamento e un solo cliente per volta”.