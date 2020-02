Squillace: molesta ragazza alla fermata dell’autobus, arrestato 46enne

Squillace – I Carabinieri della stazione di Squillace, nella mattinata di venerdì scorso, hanno tratto in arresto un uomo 46enne di San Vito sullo jonio con l’accusa di violenza sessuale su minore.

I carabinieri erano intervenuti tempestivamente a seguito di una chiamata sul 112 di una ragazza di 16 anni che aveva riferito di essere seguita da un uomo che, poco prima, l’aveva palpeggiata alla fermata dell’autobus e continuava a seguirla ancora sul mezzo pubblico. I militari intervenuti hanno ricostruito i fatti anche grazie ad alcune testimonianze di persone presenti e, verificata la commissione del reato, hanno tratto in arresto l’uomo che, a seguito delle formalità di rito, è stato tradotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari. Nella mattinata odierna l’arresto è stato convalidato ed é stata confermata la misura cautelare degli arresti domiciliari.